В 7 сезоне 9 серии сериала «Родина» Кэрри разрывается изнутри, когда до нее доходят печальные известия из родного дома. Девушке необходимо срочно решить все проблемы, вот только угроза стране никуда не делась. Сол и Веллингтон работают над Пейли.
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