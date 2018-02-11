В 7 сезоне 9 серии сериала «Родина» Кэрри разрывается изнутри, когда до нее доходят печальные известия из родного дома. Девушке необходимо срочно решить все проблемы, вот только угроза стране никуда не делась. Сол и Веллингтон работают над Пейли.