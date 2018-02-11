В 7 сезоне 3 серии сериала «Родина» Кэрри не была готова к такому печальному озарению, связанному с ее прошлым. Сол надеется на мирные переговоры. Кин и Веллингтон предъявляют свои претензии по поводу сложившейся ситуации.
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