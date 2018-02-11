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Киноафиша Сериалы Родина Сезоны Сезон 7 Серия 3

Родина 2011 - 2020 3 серия 7 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Родина»
Эпизод 1
Сезон 7 / Серия 1 11 февраля 2018
Эпизод 2
Сезон 7 / Серия 2 18 февраля 2018
Эпизод 3
Сезон 7 / Серия 3 25 февраля 2018
Эпизод 4
Сезон 7 / Серия 4 4 марта 2018
Эпизод 5
Сезон 7 / Серия 5 11 марта 2018
Эпизод 6
Сезон 7 / Серия 6 18 марта 2018
Эпизод 7
Сезон 7 / Серия 7 25 марта 2018
Эпизод 8
Сезон 7 / Серия 8 1 апреля 2018
Эпизод 9
Сезон 7 / Серия 9 8 апреля 2018
Эпизод 10
Сезон 7 / Серия 10 15 апреля 2018
Эпизод 11
Сезон 7 / Серия 11 22 апреля 2018
Эпизод 12
Сезон 7 / Серия 12 29 апреля 2018
О чем cерия

В 7 сезоне 3 серии сериала «Родина» Кэрри не была готова к такому печальному озарению, связанному с ее прошлым. Сол надеется на мирные переговоры. Кин и Веллингтон предъявляют свои претензии по поводу сложившейся ситуации.

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