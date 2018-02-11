В 7 сезоне 12 серии сериала «Родина» миссия двух напарников, Кэрри и Сола, идет не по сценарию. Элизабет Кин борется за свое место в президентской гонке. Кто останется позади, а кто победит в этой сложной игре? На кону все будущее США.