В 7 сезоне 12 серии сериала «Родина» миссия двух напарников, Кэрри и Сола, идет не по сценарию. Элизабет Кин борется за свое место в президентской гонке. Кто останется позади, а кто победит в этой сложной игре? На кону все будущее США.
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