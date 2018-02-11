В 7 сезоне 11 серии сериала «Родина» для Сола важно идти вперед и делать правильные движения. Последует ли Кэрри за ним? Кин остается в администрации практически одна. В такой короткий срок ей нужно придумать новый план.
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