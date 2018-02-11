В 7 сезоне 5 серии сериала «Родина» у неугомонной Кэрри новый план, который очень легко привести в действие. Сол договаривается о встрече с одним анонимным источником. У Кин проблемы, с которыми ей трудно справиться.
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