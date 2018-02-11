В 7 сезоне 8 серии сериала «Родина» найденный подозреваемый оказывается на допросе, где присутствуют Кэрри и Сол. Веллингтон драматизирует ситуацию и хочет поменять правила игры. Что же на этот раз будут делать напарники?
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