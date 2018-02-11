В 7 сезоне 7 серии сериала «Родина» у неугомонной Кэрри только один путь — вперед. Девушка наконец-то делает первый шаг. У Веллингтона еще спрятан один туз в рукаве, но он ждет правильного момента. Сол планирует расширить операцию.