В 7 сезоне 7 серии сериала «Родина» у неугомонной Кэрри только один путь — вперед. Девушка наконец-то делает первый шаг. У Веллингтона еще спрятан один туз в рукаве, но он ждет правильного момента. Сол планирует расширить операцию.
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