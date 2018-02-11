В 7 сезоне 4 серии сериала «Родина» Сол теряет свой статус в обществе, хотя он никогда им не интересовался. С каждой минутой его положение постоянно усложняется. Кэрри снова отправляется на слежку и надеется помочь старому другу.
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