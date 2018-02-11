В 7 сезоне 10 серии сериала «Родина» Кэрри находится в очень тяжелой ситуации: ей необходимо выбрать только одну сторону. В то же время у Кин появляется новый союзник, а у Сола — интересная идея, которая может изменить расклад сил.
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