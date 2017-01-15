В 6 сезоне 8 серии сериала «Родина» Кэрри и Сол снова встречаются вместе. У них есть неоспоримые доказательства, которые обязательно должен увидеть Кин. Последний уже готов к разработке новой стратегии. Куинн идет по следу.
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