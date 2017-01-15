В 6 сезоне 3 серии сериала «Родина» Сол отправляется по делам в Абу-Даби. Кэрри появляется с очень плохими известиями, касающимися всех. В это время Куинн подозревает, что сложившаяся ситуация может оказаться для него фатальной.
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