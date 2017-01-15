В 6 сезоне 2 серии сериала «Родина» неугомонная Кэрри и Реда сражаются за своего клиента. Потерянный Куинн борется против новой жизни. Трудоголик Сол и Дар подозревают, что у Кин есть некий секрет, который она не собирается раскрывать.