В 6 сезоне 6 серии сериала «Родина» Кэрри приходится вспомнить свое прошлое и последовать за подозрительным человеком. Сол встречает давнего друга, который обязательно согласится ему помочь. Кин готова идти напролом.
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