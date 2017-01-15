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Киноафиша Сериалы Родина Сезоны Сезон 6 Серия 1

Родина 2011 - 2020 1 серия 6 сезон

7.1 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Родина»
Эпизод 1
Сезон 6 / Серия 1 15 января 2017
Эпизод 2
Сезон 6 / Серия 2 22 января 2017
Эпизод 3
Сезон 6 / Серия 3 29 января 2017
Эпизод 4
Сезон 6 / Серия 4 12 февраля 2017
Эпизод 5
Сезон 6 / Серия 5 19 февраля 2017
Эпизод 6
Сезон 6 / Серия 6 26 февраля 2017
Эпизод 7
Сезон 6 / Серия 7 5 марта 2017
Эпизод 8
Сезон 6 / Серия 8 12 марта 2017
Эпизод 9
Сезон 6 / Серия 9 19 марта 2017
Эпизод 10
Сезон 6 / Серия 10 26 марта 2017
Эпизод 11
Сезон 6 / Серия 11 2 апреля 2017
Эпизод 12
Сезон 6 / Серия 12 9 апреля 2017
О чем cерия

В 6 сезоне 1 серии сериала «Родина» уставшая от нервной работы Кэрри и Фрэнни живут в Бруклине, где бывшая агент ЦРУ работает адвокатом для мусульманских американцев. Куинн борется со своими новыми проблемами.

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