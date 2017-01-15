В 6 сезоне 1 серии сериала «Родина» уставшая от нервной работы Кэрри и Фрэнни живут в Бруклине, где бывшая агент ЦРУ работает адвокатом для мусульманских американцев. Куинн борется со своими новыми проблемами.
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