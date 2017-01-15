В 6 сезоне 10 серии сериала «Родина» призраки прошлого достигли Куинна в самый неподходящий момент. Даже после принятия своей ситуации психика у мужчины все еще слишком расшатана. Какую же игру ведет Дар?
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