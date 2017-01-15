В 6 сезоне 11 серии сериала «Родина» Мэтисон с помощью Куинна приходит к неожиданным результатам. Это открытие способно перевернуть игру. Теперь Кин нужно принять сложное, но окончательное решение. Макса преследуют неприятности.
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