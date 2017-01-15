В 6 сезоне 4 серии сериала «Родина» Кэрри занимается своим новым клиентом и пытается жить другой жизнью. Путешествие Сола заметно сказывается на судьбе других и его самого. У Куинна слишком много вопросов.
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