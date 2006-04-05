When They Cry: Higurashi 2006 - 2007 episode 6 season 1
Onikakushi-hen Sono Ichi – Hajimari
Season 1 / Episode 15 April 2006
Onikakushi-hen Sono Ni – Kakushigoto
Season 1 / Episode 212 April 2006
Onikakushi-hen Sono San – Gishin
Season 1 / Episode 319 April 2006
Onikakushi-hen Sono Yon – Yugami
Season 1 / Episode 426 April 2006
Watanagashi-hen Sono Ichi – Shitto
Season 1 / Episode 53 May 2006
Watanagashi-hen Sono Ni – Takano
Season 1 / Episode 610 May 2006
Watanagashi-hen Sono San – Uso
Season 1 / Episode 717 May 2006
Watanagashi-hen Sono Yon – Negai
Season 1 / Episode 824 May 2006
Tatarigoroshi-hen Sono Ichi – Ani
Season 1 / Episode 931 May 2006
Tatarigoroshi-hen Sono Ni – Kizuna
Season 1 / Episode 107 June 2006
Tatarigoroshi-hen Sono San – Sakaime
Season 1 / Episode 1114 June 2006
Tatarigoroshi-hen Sono Yon – Nakushimono
Season 1 / Episode 1221 June 2006
Tatarigoroshi-hen Sono Go – Shazai
Season 1 / Episode 1328 June 2006
Himatsubushi-hen Sono Ichi – Hinamizawa
Season 1 / Episode 145 July 2006
Himatsubushi-hen Sono Ni – Kizash
Season 1 / Episode 1512 July 2006
Meakashi-hen Sono Ichi – Hatsukoi
Season 1 / Episode 1619 July 2006
Meakashi-hen Sono Ni – Kejime
Season 1 / Episode 1726 July 2006
Meakashi-hen Sono San – Oni no Ketsumyaku
Season 1 / Episode 182 August 2006
Meakashi-hen Sono Yon – Shikaeshi
Season 1 / Episode 199 August 2006
Meakashi-hen Sono Go – Tsumetai Te
Season 1 / Episode 2016 August 2006
Meakashi-hen Sono Roku – Danzai
Season 1 / Episode 2123 August 2006
Tsumihoroboshi-hen Sono Ichi – Shiawase
Season 1 / Episode 2230 August 2006
Tsumihoroboshi-hen Sono Ni – Kaeru Tokoro
Season 1 / Episode 236 September 2006
Tsumihoroboshi Hen Sono San – 34-gou Bunsho
Season 1 / Episode 2413 September 2006
Tsumihoroboshi-hen Sono Yon – Chikyuu Shinryaku
Season 1 / Episode 2520 September 2006
Tsumihoroboshi-hen Sono Go – Riteiku
Season 1 / Episode 2627 September 2006
В 1 сезоне 6 серии сериала «Когда плачут цикады» становится известно, что после того, как Томитакэ и Такано проникли в священный храм с Кейчи и Шион, они погибли. Кейчи и Шион вполне могут оказаться следующими жертвами проклятия Оясиро-сама.
