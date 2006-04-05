Menu
When They Cry: Higurashi Seasons Season 1 Episode 6

When They Cry: Higurashi 2006 - 2007 episode 6 season 1

7.2 Rate
10 votes
"When They Cry: Higurashi" season 1 all episodes
Onikakushi-hen Sono Ichi – Hajimari
Season 1 / Episode 1 5 April 2006
Onikakushi-hen Sono Ni – Kakushigoto
Season 1 / Episode 2 12 April 2006
Onikakushi-hen Sono San – Gishin
Season 1 / Episode 3 19 April 2006
Onikakushi-hen Sono Yon – Yugami
Season 1 / Episode 4 26 April 2006
Watanagashi-hen Sono Ichi – Shitto
Season 1 / Episode 5 3 May 2006
Watanagashi-hen Sono Ni – Takano
Season 1 / Episode 6 10 May 2006
Watanagashi-hen Sono San – Uso
Season 1 / Episode 7 17 May 2006
Watanagashi-hen Sono Yon – Negai
Season 1 / Episode 8 24 May 2006
Tatarigoroshi-hen Sono Ichi – Ani
Season 1 / Episode 9 31 May 2006
Tatarigoroshi-hen Sono Ni – Kizuna
Season 1 / Episode 10 7 June 2006
Tatarigoroshi-hen Sono San – Sakaime
Season 1 / Episode 11 14 June 2006
Tatarigoroshi-hen Sono Yon – Nakushimono
Season 1 / Episode 12 21 June 2006
Tatarigoroshi-hen Sono Go – Shazai
Season 1 / Episode 13 28 June 2006
Himatsubushi-hen Sono Ichi – Hinamizawa
Season 1 / Episode 14 5 July 2006
Himatsubushi-hen Sono Ni – Kizash
Season 1 / Episode 15 12 July 2006
Meakashi-hen Sono Ichi – Hatsukoi
Season 1 / Episode 16 19 July 2006
Meakashi-hen Sono Ni – Kejime
Season 1 / Episode 17 26 July 2006
Meakashi-hen Sono San – Oni no Ketsumyaku
Season 1 / Episode 18 2 August 2006
Meakashi-hen Sono Yon – Shikaeshi
Season 1 / Episode 19 9 August 2006
Meakashi-hen Sono Go – Tsumetai Te
Season 1 / Episode 20 16 August 2006
Meakashi-hen Sono Roku – Danzai
Season 1 / Episode 21 23 August 2006
Tsumihoroboshi-hen Sono Ichi – Shiawase
Season 1 / Episode 22 30 August 2006
Tsumihoroboshi-hen Sono Ni – Kaeru Tokoro
Season 1 / Episode 23 6 September 2006
Tsumihoroboshi Hen Sono San – 34-gou Bunsho
Season 1 / Episode 24 13 September 2006
Tsumihoroboshi-hen Sono Yon – Chikyuu Shinryaku
Season 1 / Episode 25 20 September 2006
Tsumihoroboshi-hen Sono Go – Riteiku
Season 1 / Episode 26 27 September 2006
Episode description

В 1 сезоне 6 серии сериала «Когда плачут цикады» становится известно, что после того, как Томитакэ и Такано проникли в священный храм с Кейчи и Шион, они погибли. Кейчи и Шион вполне могут оказаться следующими жертвами проклятия Оясиро-сама.

