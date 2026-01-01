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Ли Шипман
Ли Шипман Lee Shipman
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Ли Шипман

Lee Shipman

Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер

Популярные фильмы

Сын 7.4
Сын (2017)
Американская ржавчина 7.2
Американская ржавчина (2021)
Хемлок Гроув 7.0
Хемлок Гроув (2013)

Фильмография Ли Шипмана

Американская ржавчина 7.2
Американская ржавчина
драма 2021, США
Сын 7.4
Сын
драма, боевик, вестерн 2017, США
Хемлок Гроув 7
Хемлок Гроув
драма, ужасы, триллер 2013, США
Маринус Marinus
исторический, военный , США
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