Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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О персоне
Ли Шипман
Lee Shipman
Киноафиша
Персоны
Ли Шипман
Ли Шипман
Lee Shipman
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Популярные фильмы
7.4
Сын
(2017)
7.2
Американская ржавчина
(2021)
7.0
Хемлок Гроув
(2013)
Фильмография Ли Шипмана
7.2
Американская ржавчина
драма
2021, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.4
Сын
драма, боевик, вестерн
2017, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7
Хемлок Гроув
драма, ужасы, триллер
2013, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Маринус
Marinus
исторический, военный
, США
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