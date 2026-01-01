Хемлок Гроув (2013): 2 номинации
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Chris Barsamian, Jacob Long, Sean Tompkins, Jon Massey, Chris John Jones, Michael Kirylo, Kyle Spiker, Colin Feist, Sallyanne Massimini
Номинант
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