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Постер к сериалу Headspace: руководство по медитации
Постер к сериалу Headspace: руководство по медитации
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Киноафиша Сериалы Headspace: руководство по медитации
Headspace: руководство по медитации (2021 - 2021) Headspace Guide to Meditation 6+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 2 часа 40 минут
О чем сериал

«Headspace: руководство по медитации» — документальный сериал, созданный онлайн-платформой Netflix. Данное шоу является идеальным вариантом для тех, кто хочет научиться дыхательной медитации. Сериал также подходит всем, кто уже начал проводить какие-то практики самостоятельно. Ведущий проекта Энди Паддикомб рассказывает о том, как без лишнего труда и усилий освободить свое тело от будничного стресса. Медитация стала особенно актуальной в связи с распространением пандемии коронавируса, экономическим кризисом и падением курса валют.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Headspace: руководство по медитации - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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