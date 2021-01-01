«Headspace: руководство по медитации» — документальный сериал, созданный онлайн-платформой Netflix. Данное шоу является идеальным вариантом для тех, кто хочет научиться дыхательной медитации. Сериал также подходит всем, кто уже начал проводить какие-то практики самостоятельно. Ведущий проекта Энди Паддикомб рассказывает о том, как без лишнего труда и усилий освободить свое тело от будничного стресса. Медитация стала особенно актуальной в связи с распространением пандемии коронавируса, экономическим кризисом и падением курса валют.