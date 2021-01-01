Меню
Headspace: руководство по медитации 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Headspace: руководство по медитации
Киноафиша Сериалы Headspace: руководство по медитации Сезоны Сезон 1

Headspace Guide to Meditation 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Headspace: руководство по медитации»

В 1 сезоне сериала «Headspace: руководство по медитации» представлен идеальный алгоритм работы для тех, кто заинтересован в древней индийской практике, но не знает, с чего лучше начать. С помощью ведущего Энди Паддикомба каждый желающий сможет без проблем овладеть техникой осознанной медитации буквально за три дня. Данное шоу особенно актуально в наше неспокойное время, когда большая часть мира страдает от последствий распространения коронавируса. Впрочем, медитация также отлично помогает избавиться от бытового стресса, который накапливается в организме человека.

Список серий 1-го сезона сериала «Headspace: руководство по медитации» График выхода всех сериалов
Сезон 1
How to Get Started
Сезон 1 Серия 1
1 января 2021
How to Let Go
Сезон 1 Серия 2
1 января 2021
How to Fall in Love with Life
Сезон 1 Серия 3
1 января 2021
How to Deal with Stress
Сезон 1 Серия 4
1 января 2021
How to be Kind
Сезон 1 Серия 5
1 января 2021
How to Deal with Pain
Сезон 1 Серия 6
1 января 2021
How to Deal with Anger
Сезон 1 Серия 7
1 января 2021
How to Achieve Your Limitless Potential
Сезон 1 Серия 8
1 января 2021
