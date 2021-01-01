В 1 сезоне сериала «Headspace: руководство по медитации» представлен идеальный алгоритм работы для тех, кто заинтересован в древней индийской практике, но не знает, с чего лучше начать. С помощью ведущего Энди Паддикомба каждый желающий сможет без проблем овладеть техникой осознанной медитации буквально за три дня. Данное шоу особенно актуально в наше неспокойное время, когда большая часть мира страдает от последствий распространения коронавируса. Впрочем, медитация также отлично помогает избавиться от бытового стресса, который накапливается в организме человека.