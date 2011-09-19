Без этого «старика» Даниле Багрову в Питере точно пришел бы конец: кто вытащил героя «Брата» из бездны?

«Это не может быть смешно» — думаете вы, а потом смеетесь до истерики: топ-7 фильмов с циничным юмором

От санскрита до Пандоры: что на самом деле значит слово «Аватар» и почему Джеймс Кэмерон выбрал его для своей саги

3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца

Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми

Телепорты, космодромы и полеты над Кремлем: «Гостью из будущего» снимали в «обычных» локациях Москвы, но большинства из них уже не узнать

Смотреть или не смотреть, вот в чем вопрос: топ-5 фильмов-адаптаций Уильяма Шекспира, которые до сих пор считаются шедеврами

Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса

«Умер "еще сильнее", но не исчез»: что случилось с Джину из «Кейпоп-охотницы на демонов» — «голос» Руми дает подсказку

У нового детектива с Устюговым есть «двойник» на Западе — в России фанатов почти нет, но держится на экранах 20 лет