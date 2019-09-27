Меню
Полиция Гавайев 2010 - 2020, 10 сезон

Постер к 10-му сезону сериала Полиция Гавайев
Hawaii Five-0 18+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 27 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 10-й сезон сериала «Полиция Гавайев»

В 10- сезоне сериала «Полиция Гавайев» у Стива Макгаррета и его сослуживцев появляется новый союзник. Этот человек оказывает им содействие в тот момент, когда за главой мафиозной группировки кто-то начинает охотиться. Также в начале сезона из отдела 5.0 уходит один из работников. Стив и Куинн выясняют, кто заложил бомбу в гараже Макгаррета. Кроме того, команда 5.0 ведет дело, связанное с загадочной авиакатастрофой, которая произошла в 80-е годы. Этот случай перекликается с недавним убийством аквалангиста. Стив и Куинн устанавливают, кто заложил бомбу в гараже. На острове снова появляется Макс – и не один.

Рейтинг сериала

7.6
7.4 IMDb
Кожа проткнута острием копья Ua ʻeha Ka ʻili I Ka Maka O Ka Ihe
Сезон 10 Серия 1
27 сентября 2019
Поваленный ветром; внезапная катастрофа Kuipeia E Ka Makani Apaa
Сезон 10 Серия 2
4 октября 2019
Прошествие времени затуманивает былое E Uhi Ana Ka Wa I Hala I Na Mea I Hala
Сезон 10 Серия 3
11 октября 2019
Мал цветочек, да пахуч Ukuli'i Ka Pua, Onaona I Ka Mau'u
Сезон 10 Серия 4
18 октября 2019
Не вини в своих бедах привидений и духов; виноват человек He ‘oi‘o Kuhihewa; He Kaka Ola I ‘ike ‘ia E Ka Makaula
Сезон 10 Серия 5
25 октября 2019
В одной школе всех знаний не получишь A‘ohe Pau Ka ‘ike I Ka Halau Ho‘okahi
Сезон 10 Серия 6
1 ноября 2019
ДНК Ka 'i'o
Сезон 10 Серия 7
8 ноября 2019
То туда, то сюда гуляют пески Пунахоа Ne'e aku, ne'e mai ke one o Punahoa
Сезон 10 Серия 8
15 ноября 2019
Бесствольное дерево Кахиликоло Ka La‘au Kumu ‘ole O Kahilikolo
Сезон 10 Серия 9
22 ноября 2019
Всё тайное о нас с тобой O 'oe, a 'owau, nalo ia mea
Сезон 10 Серия 10
6 декабря 2019
Зло в ответ на зло Kā i ka ‘ino, no ka ‘ino
Сезон 10 Серия 11
13 декабря 2019
Где ты был, когда шёл дождь? Ihea ‘oe i ka wa a ka ua e loku ana?
Сезон 10 Серия 12
3 января 2020
Крыса поймана в нужном гнезде Loa‘a pono ka ‘iole i ka pūnana
Сезон 10 Серия 13
10 января 2020
Сначала было тихо, а затем поднялся ветер I ho‘olulu, ho‘ohulei ‘ia e ka makani
Сезон 10 Серия 14
31 января 2020
У тебя рот осьминога He waha kou o ka he'e
Сезон 10 Серия 15
7 февраля 2020
Мужчина – раб любви He kauwa ke kanaka na ke aloha
Сезон 10 Серия 16
14 февраля 2020
Словно вихрь, вздымающий пыль He kohu puahiohio i ka ho‘olele i ka lepo i luna
Сезон 10 Серия 17
21 февраля 2020
Потерянный в брызгах морской воды Nalowale i ke ‘ehu o he kai
Сезон 10 Серия 18
28 февраля 2020
Домой возвращаются храбрейшие парни с холмов E ho'i na keiki oki uaua o na pali
Сезон 10 Серия 19
6 марта 2020
He puhe'e miki
Сезон 10 Серия 20
13 марта 2020
Его не поймаешь, ведь он глубоководный A 'ohe ia e loa'a aku, he ulua kapapa no ka moana
Сезон 10 Серия 21
27 марта 2020
Алоха Aloha
Сезон 10 Серия 22
3 апреля 2020
