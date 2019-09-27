В 10- сезоне сериала «Полиция Гавайев» у Стива Макгаррета и его сослуживцев появляется новый союзник. Этот человек оказывает им содействие в тот момент, когда за главой мафиозной группировки кто-то начинает охотиться. Также в начале сезона из отдела 5.0 уходит один из работников. Стив и Куинн выясняют, кто заложил бомбу в гараже Макгаррета. Кроме того, команда 5.0 ведет дело, связанное с загадочной авиакатастрофой, которая произошла в 80-е годы. Этот случай перекликается с недавним убийством аквалангиста. Стив и Куинн устанавливают, кто заложил бомбу в гараже. На острове снова появляется Макс – и не один.