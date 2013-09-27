Меню
Полиция Гавайев 2010 - 2020 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Полиция Гавайев
Киноафиша Сериалы Полиция Гавайев Сезоны Сезон 4
Hawaii Five-0 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 27 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Полиция Гавайев»

В 4 сезоне сериала «Полиция Гавайев» Техасский Рейнджер появился на Гавайях. Он ищет свою пропавшую дочь. После того как кто-то убил водителя, который встречал техасца, отряд 5.0 принимается за дело. Макгаррет и Во Фат совершают побег из тюрьмы. Бегство чудом проходит удачно. Тем временем преступная группировка нападает на тайную квартиру отдела 5.0. Кэтрин берут в заложники. Чтобы спасти девушку, Стив вынужден нарушить регламент отдела. Спустя некоторое время к Макгаррету приезжает дядя, который шокирует его, рассказав семейный секрет. Жизнь Чина подвергается опасности, а Дэнни и Грейс находят загадочную коробку на берегу Оахи.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Полиция Гавайев»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Мы нужны друг другу Aloha Ke Kahi I Ke Kahi
Сезон 4 Серия 1
27 сентября 2013
Не в своей стихии A' Ale Ma'a Wau
Сезон 4 Серия 2
4 октября 2013
Правда внутри Ka 'oia'i'o Ma Loko
Сезон 4 Серия 3
11 октября 2013
С сегодняшнего дня… A Ia La Aku
Сезон 4 Серия 4
18 октября 2013
Падший герой Kupu'eu
Сезон 4 Серия 5
25 октября 2013
Сломанные Kupouli 'la
Сезон 4 Серия 6
1 ноября 2013
Под прикрытием Ua Nalohia
Сезон 4 Серия 7
8 ноября 2013
Партнеры поневоле Akanahe
Сезон 4 Серия 8
15 ноября 2013
С днем благодарения Hau'oli La Ho'omaika'i
Сезон 4 Серия 9
22 ноября 2013
Чти отца своего Ho' Onani Makuakane
Сезон 4 Серия 10
13 декабря 2013
Сувенир Pukana
Сезон 4 Серия 11
20 декабря 2013
Тогда и сейчас O Kēlā Me Kēia Manawa
Сезон 4 Серия 12
10 января 2014
Одолжение Hana Lokomaika'i
Сезон 4 Серия 13
17 января 2014
Грехи отца Na Hala A Ka Makua
Сезон 4 Серия 14
31 января 2014
Спрятанные секреты Pale 'la
Сезон 4 Серия 15
28 февраля 2014
Огонь в небе Hoku Welowelo
Сезон 4 Серия 16
7 марта 2014
В глубине Ma Lalo O Ka 'ili
Сезон 4 Серия 17
14 марта 2014
Воссоединение Ho'i Hou
Сезон 4 Серия 18
4 апреля 2014
Братья по крови Ku I Ka Pili Koko
Сезон 4 Серия 19
11 апреля 2014
Они среди нас Pe'epe'e Kanaka
Сезон 4 Серия 20
25 апреля 2014
Попутного ветра Makani 'olu A Holo Mālie
Сезон 4 Серия 21
2 мая 2014
Семья прежде всего 'o Ka Pili 'ohana Ka 'oi
Сезон 4 Серия 22
9 мая 2014
