Полиция Гавайев 2010 - 2020 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Полиция Гавайев
Киноафиша Сериалы Полиция Гавайев Сезоны Сезон 9

Hawaii Five-0 18+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 28 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 25
Продолжительность сезона 25 часов 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Полиция Гавайев»

В 9 сезоне сериала «Полиция Гавайев» друг Стива, который ранее являлся сотрудником ЦРУ, жестоко убит. Макгаррет использует все возможности, чтобы ответственные за это преступление понесли соответствующее наказание. В Оахе начинается палящий зной. Криминогенная ситуация в этих краях в значительной степени ухудшается. Стив и Дэнни отправляются по следу человека, совершившего банковское ограбление. Тем временем автомобиль Тани и Джуниора кто-то угоняет. Сезон заканчивается перестрелкой в полицейском участке. По всей видимости, кто-то из членов команды 5.0 получает серьезные ранения.

Рейтинг сериала

7.6
7.4 IMDb
Список серий 9-го сезона сериала «Полиция Гавайев» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Кокон Ka 'owili'oka'i
Сезон 9 Серия 1
28 сентября 2018
Упавший с небес Ke Kanaka I Ha'ule Mai Ka Lewa Mai
Сезон 9 Серия 2
5 октября 2018
Отлив обнажает камни, где прячутся каури Mimiki Ke Kai, Ahuwale Ka Papa Leho
Сезон 9 Серия 3
12 октября 2018
Правда – что шило в мешке: не утаишь A'ohe Kio Pohaku Nalo I Ke Alo Pali
Сезон 9 Серия 4
19 октября 2018
Вот где собака зарыта A'ohe Mea 'imi A Ka Maka
Сезон 9 Серия 5
26 октября 2018
Носимый на спине; носимый на руках Aia I Hi'ikua; I Hi'ialo
Сезон 9 Серия 6
2 ноября 2018
Сон в руку Pua A'e La Ka Uwahi O Ka Moe
Сезон 9 Серия 7
9 ноября 2018
Птицы одного полёта Lele Pu Na Manu Like
Сезон 9 Серия 8
16 ноября 2018
Правда выходит из тени Mai Ka Po Mai Ka 'oia'i'o
Сезон 9 Серия 9
30 ноября 2018
Когда свет гаснет, в доме темнеет Pio Ke Kukui, Po'ele Ka Hale
Сезон 9 Серия 10
7 декабря 2018
Ушедший в безвозвратный путь Hala I Ke Ala O'i'ole Mai
Сезон 9 Серия 11
4 января 2019
С невинных быстро сходят синяки Ka Hauli O Ka Mea Hewa 'ole, He Nalowale Koke
Сезон 9 Серия 12
11 января 2019
Те, кто выше, спускаются вниз Ke Iho Mai Nei Ko Luna
Сезон 9 Серия 13
18 января 2019
Подавленный жаром Кеавалуа Ikiiki I Ka La O Keawalua
Сезон 9 Серия 14
1 февраля 2019
Заключенные правлением дождя Ho'opio 'ia E Ka Noho Ali'i A Ka Ua
Сезон 9 Серия 15
15 февраля 2019
Жадные мысли порождают грех Hapai Ke Kuko, Hanau Ka Hewa
Сезон 9 Серия 16
22 февраля 2019
Подношение молодых листьев Таро E'ao Lu'au A Kualima
Сезон 9 Серия 17
22 февраля 2019
У того, кто ест апэ, будет чесаться рот Ai No I Ka 'ape He Mane'o No Ko Ka Nuku.
Сезон 9 Серия 18
8 марта 2019
Глубинный осьминог выпускает чернила Pupuhi Ka He'e O Kai Uli
Сезон 9 Серия 19
15 марта 2019
Путь оружия Ke Ala O Ka Pū
Сезон 9 Серия 20
5 апреля 2019
Потомство совы He Kama Na Ka Pueo
Сезон 9 Серия 21
12 апреля 2019
Ученик и учитель – пусть вскроется правда O Ke Kumu, O Ka Mana, Ho'opuka 'ia
Сезон 9 Серия 22
26 апреля 2019
Незнакомцы только на день Ho'okahi No La O Ka Malihini
Сезон 9 Серия 23
3 мая 2019
Вина руки Hewa Ka Lima
Сезон 9 Серия 24
10 мая 2019
Бесконечный ливень Вайанае Hana Mao 'ole Ka Ua O Waianae
Сезон 9 Серия 25
17 мая 2019
