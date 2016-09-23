В 7 сезоне сериала «Полиция Гавайев» Стив Макгаррет и Дэнни пытаются прийти в себя после событий недавнего времени. А на острове продолжает орудовать серийный убийца. Члены команды 5.0 принимаются за расследование очередных преступлений. Все жертвы маньяка обнаружены с шахматными фигурами во рту. По всей видимости, это дело рук мстителя. Среди приезжих, которые отдыхают на Гавайских островах, начинается паника. Коно воссоединяется со своим супругом Адамом после того, как его освобождают досрочно. Алисия сумела вычислить, кто скрывается за маской мстителя. Вместе со Стивом она становится заложницей этого опасного человека.