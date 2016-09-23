Меню
Полиция Гавайев 2010 - 2020 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Полиция Гавайев
Hawaii Five-0 18+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 23 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 25
Продолжительность сезона 25 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Полиция Гавайев»

В 7 сезоне сериала «Полиция Гавайев» Стив Макгаррет и Дэнни пытаются прийти в себя после событий недавнего времени. А на острове продолжает орудовать серийный убийца. Члены команды 5.0 принимаются за расследование очередных преступлений. Все жертвы маньяка обнаружены с шахматными фигурами во рту. По всей видимости, это дело рук мстителя. Среди приезжих, которые отдыхают на Гавайских островах, начинается паника. Коно воссоединяется со своим супругом Адамом после того, как его освобождают досрочно. Алисия сумела вычислить, кто скрывается за маской мстителя. Вместе со Стивом она становится заложницей этого опасного человека. 

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Готов к игре? Makaukau 'oe E Pa'ani?
Сезон 7 Серия 1
23 сентября 2016
За королеву и страну No Ke Ali'i Wahine A Me Ka 'aina
Сезон 7 Серия 2
30 сентября 2016
Новый игрок He Moho Hou
Сезон 7 Серия 3
7 октября 2016
Победоносно горящее пламя Камайле Hu A'e Ke Ahi Lanakila A Kamaile
Сезон 7 Серия 4
14 октября 2016
Противостояние Ke Kū 'Ana
Сезон 7 Серия 5
21 октября 2016
Дом ужасов Ka Hale Ho'okauweli
Сезон 7 Серия 6
28 октября 2016
Мать и сын Ka Makuahine A Me Ke Keikikane
Сезон 7 Серия 7
4 ноября 2016
Взрослое испытание Hana Komo Pae
Сезон 7 Серия 8
11 ноября 2016
Два дня в ноябре 'elua La Ma Nowemapa
Сезон 7 Серия 9
18 ноября 2016
Бремя Ka Luhi
Сезон 7 Серия 10
9 декабря 2016
Возвращение Ka'ili Aku
Сезон 7 Серия 11
16 декабря 2016
Сделка Ka 'aelike
Сезон 7 Серия 12
6 января 2017
Облака всегда возвращаются в Авалуа Ua Ho'i Ka 'opua I Awalua
Сезон 7 Серия 13
13 января 2017
Черта на песке Ka Laina Ma Ke One
Сезон 7 Серия 14
20 января 2017
Крупный зверь Ka Pa'ani Nui
Сезон 7 Серия 15
3 февраля 2017
Безумная любовь Poniu I Ke Aloha
Сезон 7 Серия 16
10 февраля 2017
Охота на монстров Hahai I Na Pilikua Nui
Сезон 7 Серия 17
17 февраля 2017
Обращаться осторожно E Malama Pono
Сезон 7 Серия 18
24 февраля 2017
Исход Puka 'ana
Сезон 7 Серия 19
10 марта 2017
Крючки рыбаков сцепляются Huikau Na Makau A Na Lawai'a
Сезон 7 Серия 20
31 марта 2017
Высохшая вода Ua Malo'o Ka Wai
Сезон 7 Серия 21
7 апреля 2017
Черные слезы Waimaka 'ele'ele
Сезон 7 Серия 22
14 апреля 2017
Прелюдия Wehe 'ana
Сезон 7 Серия 23
28 апреля 2017
Карканье лысухи Хины He Ke'u Na Ka 'alae A Hina
Сезон 7 Серия 24
5 мая 2017
Поддержание жизни справедливостью Ua Mau Ke Ea O Ka ?aina I Ka Pono
Сезон 7 Серия 25
12 мая 2017
