Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Полиция Гавайев 2010 - 2020 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Полиция Гавайев
Киноафиша Сериалы Полиция Гавайев Сезоны Сезон 5
Hawaii Five-0 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 26 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 25
Продолжительность сезона 25 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Полиция Гавайев»

В 5 сезоне сериала «Полиция Гавайев» Стив Макгаррет и Дэнни отправляются на сеанс к психологу. Спустя некоторое время сотрудники отдела 5.0 принимаются за расследование похищения дочери «морского котика». Дэнни надо срочно найти и вернуть восемнадцать с половиной миллионов долларов похитителю, ведь его близкому человеку угрожает опасность. Карьера Чина оказывается под угрозой, когда он решает помочь Дэнни в поиске денежных средств. Макгаррет возобновляет дело отца. Ему оказывает содействие женщина, с которой он недавно познакомился. На острове кто-то убивает киллера. Вскоре становится известен мотив преступления, и он всех шокирует.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Полиция Гавайев»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Некуда бежать A'ohe Kahi E Pe'e Ai
Сезон 5 Серия 1
26 сентября 2014
Семьянин Ka Makuakane
Сезон 5 Серия 2
3 октября 2014
Последняя волна Kanalu Hope Loa
Сезон 5 Серия 3
10 октября 2014
Маляр Ka No'eau
Сезон 5 Серия 4
17 октября 2014
Наследие Ho'oilina
Сезон 5 Серия 5
24 октября 2014
Маски сброшены Ho'oma'ike
Сезон 5 Серия 6
31 октября 2014
Если бы Ina Paha
Сезон 5 Серия 7
7 ноября 2014
Дело рук своих Ka Hana Malu
Сезон 5 Серия 8
21 ноября 2014
Шансы невысоки Ke Koho Mamao Aku
Сезон 5 Серия 9
12 декабря 2014
Разбитые мечты Wawahi Moe'uhane
Сезон 5 Серия 10
2 января 2015
Краденое Ua'aihue
Сезон 5 Серия 11
9 января 2015
Не забытые Poina 'ole
Сезон 5 Серия 12
16 января 2015
Судный день La Po'ino
Сезон 5 Серия 13
30 января 2015
Отключка Powehiwehi
Сезон 5 Серия 14
6 февраля 2015
В поисках правды E 'imi Pono
Сезон 5 Серия 15
13 февраля 2015
Пепел Nanahu
Сезон 5 Серия 16
20 февраля 2015
Слежка Kuka'awale
Сезон 5 Серия 17
27 февраля 2015
Правосудие для всех Pono Kaulike
Сезон 5 Серия 18
6 марта 2015
На волоске Kahania
Сезон 5 Серия 19
13 марта 2015
Инстинкт 'ike Hanau
Сезон 5 Серия 20
3 апреля 2015
Упавшая звезда Ua Helele'i Ka Hoku
Сезон 5 Серия 21
10 апреля 2015
В погоне за вчерашним днём Ho'amoano
Сезон 5 Серия 22
24 апреля 2015
Передавая традиции Mo'o 'olelo Pu
Сезон 5 Серия 23
1 мая 2015
Добыча Luapo'i
Сезон 5 Серия 24
8 мая 2015
Пока мы живы A Make Kaua
Сезон 5 Серия 25
8 мая 2015
График выхода всех сериалов
Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина
Новый фильм «Буратино» зря сравнивают с советским хитом: вот 5 причин, почему на него стоит обязательно сходить в кино
Оторваться от экрана не получится: 10 шикарных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — без проходных эпизодов и разочарований
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше