Полиция Гавайев 2010 - 2020 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Полиция Гавайев
Hawaii Five-0 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 25 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 25
Продолжительность сезона 25 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Полиция Гавайев»

В 6 сезоне сериала «Полиция Гавайев» после свадьбы Коно и Адама герои оказались в заложниках у Гэбриэл. Тот подвергает их пыткам, настаивая на том, чтобы Адам заплатил крупную сумму денег. Члены команды 5.0 принимаются за расследование ограбления, а также находят человека, ответственного за гибель дайвера. Помимо этого, они узнают о смерти человека, который таинственным образом исчез свыше двадцати лет назад. Адам оказывается в руках Тома Бишопа, который заставляет его истязать Аарона Джеймса. Стив делает все, чтобы наладить свою личную жизнь. Во время празднования Хеллоуина команда ищет серийного убийцу, который страдает по потере любимой женщины.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb

Список серий 6-го сезона сериала «Полиция Гавайев»

Не мутите спокойные воды Mai Ho`oni I Ka Wai Lana Mâlie
Сезон 6 Серия 1
25 сентября 2015
Прах к праху Lehu A Lehu
Сезон 6 Серия 2
2 октября 2015
Холодный шторм в горах Ua 'o'oloku Ke Anu I Na Mauna
Сезон 6 Серия 3
9 октября 2015
Точный расчет Ka Papahana Holo Pono
Сезон 6 Серия 4
16 октября 2015
Большая ложь Ka 'alapahi Nui
Сезон 6 Серия 5
23 октября 2015
Монстры Na Pilikua Nui
Сезон 6 Серия 6
30 октября 2015
Туристы-экстремалы Na Kama Hele
Сезон 6 Серия 7
6 ноября 2015
Ловкий мошенник Piko Pau 'iole
Сезон 6 Серия 8
13 ноября 2015
Шарада Hana Keaka
Сезон 6 Серия 9
20 ноября 2015
Тонкая наука Ka Makau Kaa Kaua
Сезон 6 Серия 10
11 декабря 2015
Чувство ответственности Kuleana
Сезон 6 Серия 11
8 января 2016
Жизнь дарует любовь Ua Ola Loko I Ke Aloha
Сезон 6 Серия 12
15 января 2016
Задержи дыхание Umia Ka Hanu
Сезон 6 Серия 13
22 января 2016
Несчастье любит компанию Hoa 'inea
Сезон 6 Серия 14
12 февраля 2016
Хороший солдат Ke Koa Lokomaika'i
Сезон 6 Серия 15
19 февраля 2016
Крепкий фундамент Ka Pohaku Kihi Pa'a
Сезон 6 Серия 16
26 февраля 2016
Активы Waiwai
Сезон 6 Серия 17
11 марта 2016
Охотник Kanaka Hahai
Сезон 6 Серия 18
1 апреля 2016
Забота о своих Malama Ka Po'e
Сезон 6 Серия 19
8 апреля 2016
Буйство Ka Haunaele
Сезон 6 Серия 20
15 апреля 2016
Цена свободы Ka Pono Ku'oko'a
Сезон 6 Серия 21
22 апреля 2016
Пусть весь мир узнает I'ike Ke Ao
Сезон 6 Серия 22
29 апреля 2016
Кровные узы Pilina Koko
Сезон 6 Серия 23
6 мая 2016
Паутина преградила путь Pa'a Ka 'ipuka I Ka 'upena Nananana
Сезон 6 Серия 24
13 мая 2016
Я принадлежу только вождю O Ke Ali'i Wale No Ka'u Makemake
Сезон 6 Серия 25
13 мая 2016
