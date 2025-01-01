Меню
Постер сериала Полиция Гавайев
Полиция Гавайев, список сезонов

Полиция Гавайев, список сезонов

Hawaii Five-0 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Список сезонов сериала «Полиция Гавайев»
Полиция Гавайев - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
24 эпизода 20 сентября 2010 - 16 мая 2011
 
Полиция Гавайев - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
23 эпизода 19 сентября 2011 - 14 мая 2012
 
Полиция Гавайев - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
24 эпизода 24 сентября 2012 - 20 мая 2013
 
Полиция Гавайев - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 27 сентября 2013 - 9 мая 2014
 
Полиция Гавайев - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
25 эпизодов 26 сентября 2014 - 8 мая 2015
 
Полиция Гавайев - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
25 эпизодов 25 сентября 2015 - 13 мая 2016
 
Полиция Гавайев - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
25 эпизодов 23 сентября 2016 - 12 мая 2017
 
Полиция Гавайев - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
25 эпизодов 29 сентября 2017 - 18 мая 2018
 
Полиция Гавайев - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
25 эпизодов 28 сентября 2018 - 17 мая 2019
 
Полиция Гавайев - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
22 эпизода 27 сентября 2019 - 3 апреля 2020
 
