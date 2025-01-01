Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Полиция Гавайев, список сезонов
Hawaii Five-0
18+
Год выпуска
2010
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
7.6
10
голосов
7.4
IMDb
Список сезонов сериала «Полиция Гавайев»
Сезон 1 / Season 1
24 эпизода
20 сентября 2010 - 16 мая 2011
Сезон 2 / Season 2
23 эпизода
19 сентября 2011 - 14 мая 2012
Сезон 3 / Season 3
24 эпизода
24 сентября 2012 - 20 мая 2013
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
27 сентября 2013 - 9 мая 2014
Сезон 5 / Season 5
25 эпизодов
26 сентября 2014 - 8 мая 2015
Сезон 6 / Season 6
25 эпизодов
25 сентября 2015 - 13 мая 2016
Сезон 7 / Season 7
25 эпизодов
23 сентября 2016 - 12 мая 2017
Сезон 8 / Season 8
25 эпизодов
29 сентября 2017 - 18 мая 2018
Сезон 9 / Season 9
25 эпизодов
28 сентября 2018 - 17 мая 2019
Сезон 10 / Season 10
22 эпизода
27 сентября 2019 - 3 апреля 2020
