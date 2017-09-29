Меню
Полиция Гавайев 2010 - 2020 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Полиция Гавайев
Hawaii Five-0 18+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 29 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 25
Продолжительность сезона 25 часов 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Полиция Гавайев»

В 8 сезоне сериала «Полиция Гавайев» члены команды 5.0 принимаются за расследование дела о кибернападениях. Они ищут талантливого хакера, с помощью которого вышел на свободу опасный преступник — поджигатель Джейсон Дюклер. Следующее дело заставляет сотрудников отряда 5.0 объединиться со своими коллегами из отдела по борьбе с преступлениями, связанными с распространением и сбытом наркотических веществ. Тем временем на острове появляется морской пехотинец Джуниор Рейнс. Он вернулся на службу, чтобы поговорить со Стивом. Также команда расследует дело об авиакатастрофе, во время которой погиб авиатор Джейсон Сакс.

Пламя сытым не бывает 'a'ole E 'olelo Mai Ana Ke Ahi Ua Ana Ia
Сезон 8 Серия 1
29 сентября 2017
Тяжелые дни Na La 'ilio
Сезон 8 Серия 2
6 октября 2017
Ты мне нож в спину, я тебе пистолет к виску Kau Pahi, Ko'u Kua. Kau Pu, Ko'u Po'o
Сезон 8 Серия 3
13 октября 2017
Все тайное становится явным E Uhi Wale No 'a'ole E Nalo, He Imu Puhi
Сезон 8 Серия 4
20 октября 2017
В Кама’ома’о, краю развлечений Kama'oma'o, Ka 'aina Huli Hana
Сезон 8 Серия 5
3 ноября 2017
В любви люди расцветают Mohala I Ka Wai Ka Maka O Ka Pua
Сезон 8 Серия 6
10 ноября 2017
Большой брат следит за тобой Kau Ka 'onohi Ali'i I Luna
Сезон 8 Серия 7
17 ноября 2017
Дорога, ведущая в пропасть. Следуй на свой страх и риск He Kaha Lu'u Ke Ala, Mai Ho'okolo Aku
Сезон 8 Серия 8
1 декабря 2017
Смерть в море Make Me Kai
Сезон 8 Серия 9
8 декабря 2017
Будущее в прошлом I Ka Wa Ma Mua, I Ka Wa Ma Hope
Сезон 8 Серия 10
15 декабря 2017
Могучее дерево выше остальных Oni Kalalea Ke Ku A Ka La'au Loa
Сезон 8 Серия 11
15 декабря 2017
Облава Ka Hopu Nui 'ana
Сезон 8 Серия 12
5 января 2018
Прошлого не вернуть O Ka Mea Ua Hala, Ua Hala Ia.
Сезон 8 Серия 13
12 января 2018
Дети Калайхаохийа Na Keiki A Kalaihaohia
Сезон 8 Серия 14
19 января 2018
Тише едешь – дальше будешь He Puko'a Kani 'aina
Сезон 8 Серия 15
2 февраля 2018
За семью печатями O Na Hoku O Ka Lani Ka I 'ike Ia Pae'
Сезон 8 Серия 16
2 марта 2018
Вспыхнул огонь, остался лишь пепел Holapu Ke Ahi, Koe Iho Ka Lehu
Сезон 8 Серия 17
9 марта 2018
Во имя долга E Ho'oko Kuleana
Сезон 8 Серия 18
30 марта 2018
Чистая совесть Aohe Mea Make I Ka Hewa; Make No I Ka Mihi Ole
Сезон 8 Серия 19
6 апреля 2018
Дорога домой He Lokomaika'i Ka Manu O Kaiona
Сезон 8 Серия 20
13 апреля 2018
Ключ к разгадке Ahuwale Ka Nane Huna
Сезон 8 Серия 21
20 апреля 2018
Тщетные усилия Kopi Wale No I Ka I'a A 'eu No Ka Ilo.
Сезон 8 Серия 22
27 апреля 2018
Яблочко от яблоньки Ka Hana A Ka Makua, O Ka Hana No Ia A Keiki
Сезон 8 Серия 23
4 мая 2018
Сила и упорство Ka Lala Kaukonakona Haki 'ole I Ka Pa A Ka Makani Kona.
Сезон 8 Серия 24
11 мая 2018
Раскрытие Waiho Wale Kahiko
Сезон 8 Серия 25
18 мая 2018
