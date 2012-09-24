Меню
Полиция Гавайев 2010 - 2020 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Полиция Гавайев
Hawaii Five-0 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Полиция Гавайев»

В 3 сезоне сериала «Полиция Гавайев» Стив Макгаррет нашел свою мать и выяснил, что она и есть «Шелборн». Супруге Чина Малии устраивают похоронную церемонию согласно древнему гавайскому обычаю. Накануне Хеллоуина происходит автокатастрофа. Исчезают жертвы, которые, по мнению полицейских из отдела 5.0, могут иметь отношение к с ритуальным убийствам. Макгаррет рассказывает Кэтрин об обычаях Дня всех святых. Затем он вместе с Дэнни отправляется на рыбалку, но даже во время отдыха им приходится разбираться с очередным преступлением. На членов команды 5.0 совершается нападение, и они оказываются в экстремальных условиях посреди океана.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Полиция Гавайев»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
День матери La O Na Makuahine
Сезон 3 Серия 1
24 сентября 2012
Сомнение Kanalua
Сезон 3 Серия 2
1 октября 2012
В дрейфе Lana I Ka Moana
Сезон 3 Серия 3
8 октября 2012
Неудача Popilikia
Сезон 3 Серия 4
15 октября 2012
Подношение Mohai
Сезон 3 Серия 5
5 ноября 2012
Воспоминания о прошлом I Ka Wa Mamua
Сезон 3 Серия 6
12 ноября 2012
Секрет Ohuna
Сезон 3 Серия 7
19 ноября 2012
Дьяволица Wahine'inoloa
Сезон 3 Серия 8
26 ноября 2012
Жажда смерти Ha'awe Make Loa
Сезон 3 Серия 9
3 декабря 2012
Поход Huaka'i Kula
Сезон 3 Серия 10
10 декабря 2012
Защитник Kahu
Сезон 3 Серия 11
17 декабря 2012
Запрет Kapu
Сезон 3 Серия 12
14 января 2013
Смертный приговор Olelo Ho'opa'i Make
Сезон 3 Серия 13
20 января 2013
Скандал Hana I Wa 'ia
Сезон 3 Серия 14
21 января 2013
Крюк Hookman
Сезон 3 Серия 15
4 февраля 2013
Воин Kekoa
Сезон 3 Серия 16
11 февраля 2013
Игра Pa'ani
Сезон 3 Серия 17
18 февраля 2013
Куклы Na Ki'i
Сезон 3 Серия 18
18 марта 2013
Близкий друг Hoa Pili
Сезон 3 Серия 19
25 марта 2013
Обещание Olelo Pa'a
Сезон 3 Серия 20
15 апреля 2013
Журналистское расследование Imi Loko Ka 'uhane
Сезон 3 Серия 21
29 апреля 2013
Плен Ho' Opio
Сезон 3 Серия 22
6 мая 2013
Семейные дела He Welo 'oihana
Сезон 3 Серия 23
13 мая 2013
Прощай и береги себя Aloha. Malama Pono
Сезон 3 Серия 24
20 мая 2013
