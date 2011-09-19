Меню
Полиция Гавайев 2010 - 2020 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Полиция Гавайев
Киноафиша Сериалы Полиция Гавайев Сезоны Сезон 2

Hawaii Five-0 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 23
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Полиция Гавайев»

Во 2 сезоне сериала «Полиция Гавайев» приключения сотрудников специального подразделения продолжаются. Стив Макгаррет обвиняется в убийстве губернатора. Вместе с Дэнни в следственный изолятор, где он находится, приходит человек, которого Стив меньше всего ожидал увидеть. Тем временем члены команды 5.0 расследуют убийство морского пехотинца, которое пытались выдать за суицид, а также находят человека, ответственного за гибель аквалангиста, который искал клад на морских глубинах. А скептицизм Дэнни закончится тем, что на него ополчатся древние духи. У Коно в это время отобрали полицейский значок.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Полиция Гавайев» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Несокрушимый Ha'i'ole
Сезон 2 Серия 1
19 сентября 2011
Принятый Ua Lawe Wale
Сезон 2 Серия 2
26 сентября 2011
Герой Kame'e
Сезон 2 Серия 3
3 октября 2011
Сокровище Mea Makamae
Сезон 2 Серия 4
10 октября 2011
Чисто Ma'ema'e
Сезон 2 Серия 5
17 октября 2011
Хороший бой Ka Hakaka Maika'i
Сезон 2 Серия 6
24 октября 2011
Священные кости Ka Iwi Kapu
Сезон 2 Серия 7
31 октября 2011
Исцеление Lapa'au
Сезон 2 Серия 8
7 ноября 2011
Личность Ike Maka
Сезон 2 Серия 9
14 ноября 2011
Обманщица Ki'lua
Сезон 2 Серия 10
21 ноября 2011
Ловушка Pahele
Сезон 2 Серия 11
5 декабря 2011
Ушедший навсегда Alaheo Pau'ole
Сезон 2 Серия 12
12 декабря 2011
Взятка Ka Ho'oponopono
Сезон 2 Серия 13
2 января 2012
Посылка Pu'olo
Сезон 2 Серия 14
16 января 2012
Из прошлого Mai Ka Wa Kahiko
Сезон 2 Серия 15
6 февраля 2012
Расплата I Helu Pu
Сезон 2 Серия 16
13 февраля 2012
Защитник Kupale
Сезон 2 Серия 17
20 февраля 2012
Радио Lekio
Сезон 2 Серия 18
27 февраля 2012
Вера Kalele
Сезон 2 Серия 19
19 марта 2012
Брошенные Ha'alele
Сезон 2 Серия 20
9 апреля 2012
Прикосновение смерти Pa Make Loa
Сезон 2 Серия 21
30 апреля 2012
Пойманный Ua Hopu
Сезон 2 Серия 22
7 мая 2012
Смерть близкого Ua Hala
Сезон 2 Серия 23
14 мая 2012
График выхода всех сериалов
