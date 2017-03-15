Во 2 сезоне 5 серии сериала «Хэп и Леонард» Хэп и Леонард всеми силами хотят остановить злоумышленника. Для этого им приходится действовать под прикрытием. События разворачиваются во время шумного карнавала, где полным-полно народу.
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