Во 2 сезоне 4 серии сериала «Хэп и Леонард» Хэп и Леонард имеют дело с последствиями совершенных ими противозаконных действий. Кроме того, они сталкиваются с информацией, которая долгое время хранилась в секрете. Речь идет об ужасной тайне.
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