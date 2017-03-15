Во 2 сезоне 1 серии сериала «Хэп и Леонард» Хэп и Леонард оказываются под следствием по делу о преступлении, к которому они не имеют никакого отношения. Их адвокат Флорида Грейндж весьма проницательна. Она может помочь им оправдать себя.
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