Во 2 сезоне 3 серии сериала «Хэп и Леонард» из-за новых чудовищных свидетельств Хэпу и Леонарду приходится гоняться за дикими гусями по всему городу. Страсти между парнями разгораются не на шутку, и это может навредить расследованию.
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