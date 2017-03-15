Во 2 сезоне 2 серии сериала «Хэп и Леонард» Хэп и Флорида придумывают план по освобождению Леонарда из чудовищного положения, в котором он оказался. Загадочные улики приводят Хэпа и Леонарда к таинственному человеку, который заинтересован в деле.
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