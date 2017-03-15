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Хэп и Леонард 2016 - 2018 2 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Хэп и Леонард»
Мучо Моджо
Сезон 2 / Серия 1 15 марта 2017
Тикающий Моджо
Сезон 2 / Серия 2 22 марта 2017
Святое Моджо
Сезон 2 / Серия 3 29 марта 2017
Плохое Моджо
Сезон 2 / Серия 4 5 апреля 2017
Пирог а-ля Моджо
Сезон 2 / Серия 5 12 апреля 2017
Никакого моджо
Сезон 2 / Серия 6 19 апреля 2017
О чем серия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Хэп и Леонард» Хэп и Флорида придумывают план по освобождению Леонарда из чудовищного положения, в котором он оказался. Загадочные улики приводят Хэпа и Леонарда к таинственному человеку, который заинтересован в деле.

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