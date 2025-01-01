Меню
Ганнибал
Цитаты
Цитаты из сериала Ганнибал
Уилл Грэм
Ты мне не так уж интересен.
Доктор Ганнибал Лектер
Ты будешь.
Уилл Грэм
[Повторяемая фраза] Это мой замысел.
Доктор Ганнибал Лектер
Прежде чем мы начнём, я должен вас предупредить... здесь нет ничего вегетарианского.
Доктор Ганнибал Лектер
Я всегда считал, что мысль о смерти успокаивает. Мысль о том, что моя жизнь может закончиться в любой момент, освобождает меня, чтобы в полной мере оценить красоту, искусство и ужас всего, что этот мир может предложить.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Хью Дэнси
Hugh Dancy
Мадс Миккельсен
Mads Mikkelsen
