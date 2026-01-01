Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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Холстон
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2022
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Победитель
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
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