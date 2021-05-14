Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Холстон 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Холстон
Киноафиша Сериалы Холстон Сезоны Сезон 1

Halston 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Холстон»

В 1 сезоне сериала «Холстон» сюжет фокусируется на известном американском дизайнере Рое Холстоне, который был одним из видных представителей модной индустрии семидесятых годов. Холстон, в частности, был известен своей любовью к минималистичному дизайну, использованию кашемира и микроволокна. Его работы серьезно повлияли на творчество множества современных модельеров. Холстон также был известен как большой тусовщик, он являлся постоянным гостем «Студии 54», где частенько проводил время в компании знаменитостей. Дизайнер скончался в начале девяностых годов после осложнений от приобретенной ВИЧ-инфекции.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Холстон График выхода всех сериалов
Сезон 1
Взлет Холстона Becoming Halston
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2021
Версаль Versailles
Сезон 1 Серия 2
14 мая 2021
Аромат успеха The Sweet Smell of Success
Сезон 1 Серия 3
14 мая 2021
Вечеринка закончилась The Party's Over
Сезон 1 Серия 4
14 мая 2021
Критика Critics
Сезон 1 Серия 5
14 мая 2021
График выхода всех сериалов
«Претендует на звание худшего фильма»: новая «Война миров» с Айсом Кьюбом провалилась с треском — 0% от критиков и разгромные отзывы
Этот хоррор со звездой «Дома дракона» смотрели единицы: а ведь у него 100% на Rotten Tomatoes
Руми и подруги — реальные звезды? В Сети вычислили прототипов героинь «Кейпоп-охотниц на демонов»
Цитата Раневской идеально описывает самый ожидаемый ужастик года: он оказался одним из самых необычных фильмов о любви
Не клоун, не злодей, а катастрофа: Пеннивайз из «Оно» страшнее Крюгера, Джейсона и Чужого вместе взятых — его происхождение доказывает, почему
Сценарист «Долгой прогулки» боялся разгромного отзыва от Стивена Кинга — все закончилось куда лучше, чем ожидалось
Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом
«Невский: Белый танец»: в новом сериале Васильев сменит пистолет на туфли с высоким каблуком — такой роли у него еще точно не было
Со скрипом набрал 4,6 на IMDb: а вы знали, что у культовых «Пришельцев» есть современное продолжение — Рено и Клавье на месте, но фильм не спасают
Мультфильм «Плохие парни 2» оказался круче фильма «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом — и вы не представляете, что они вытворили в космосе
Это вам не «Ночной дозор»: Тимур Бекмамбетов приложил руку к худшему Sci-Fi 2025 года (и, возможно, в истории) — кино получило 0/100
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше