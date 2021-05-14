В 1 сезоне сериала «Холстон» сюжет фокусируется на известном американском дизайнере Рое Холстоне, который был одним из видных представителей модной индустрии семидесятых годов. Холстон, в частности, был известен своей любовью к минималистичному дизайну, использованию кашемира и микроволокна. Его работы серьезно повлияли на творчество множества современных модельеров. Холстон также был известен как большой тусовщик, он являлся постоянным гостем «Студии 54», где частенько проводил время в компании знаменитостей. Дизайнер скончался в начале девяностых годов после осложнений от приобретенной ВИЧ-инфекции.