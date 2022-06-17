Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джен Стацки
Джен Стацки
Jen Statsky
О персоне
Новости
Джен Стацки
Jen Statsky
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 ноября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Биография Джен Стацки
Родилась 19 ноября 1985 года. Бостон, Массачусетс, США.
Развернуть
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сериал о мире стендапа «Хитрости» продлен на третий сезон
Приключения Деборы и Авы не заканчиваются.
Написать
17 июня 2022 12:56
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»