Никогда не поздно: 5 сериалов про «вторую молодость»Тема возраста и в особенности того возраста, который принято называть преклонным, окружена множеством предрассудков. Пожилых персонажей часто изображают уже познавшими жизнь и усталыми, однако психотерапевты не устают приводить аудиторию в чувство и говорить о том, что в возрасте главное — самоощущение. К премьере в онлайн-кинотеатре START романтической комедии «Три плюс три» мы подготовили подборку сериалов, затрагивающих тему «второй молодости» и напоминающих зрителю, что никогда не поздно меняться, любить и воплощать мечты.
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестовЗабастовка Гильдии сценаристов, начавшаяся в мае, уже распространилась и на другие профсоюзы, практически парализовав индустрию и поставив на паузу работу над продолжением «Аватара», 5-м сезоном «Очень странных дел», 3-м сезоном «Эйфории» и еще несколькими десятками проектов. Разбираемся, какие крупные забастовки уже случались и к каким результатам они привели.