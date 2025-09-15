Тема возраста и в особенности того возраста, который принято называть преклонным, окружена множеством предрассудков. Пожилых персонажей часто изображают уже познавшими жизнь и усталыми, однако психотерапевты не устают приводить аудиторию в чувство и говорить о том, что в возрасте главное — самоощущение. К премьере в онлайн-кинотеатре START романтической комедии «Три плюс три» мы подготовили подборку сериалов, затрагивающих тему «второй молодости» и напоминающих зрителю, что никогда не поздно меняться, любить и воплощать мечты.