Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Хитрости Новости

Новости о сериале «Хитрости»

Новости о сериале «Хитрости» Вся информация о сериале
Стали известны победители премии «Эмми-2025»
Стали известны победители премии «Эмми-2025» Оуэн Купер из «Переходного возраста» стал самым молодым обладателем «Эмми» в истории.
Написать
15 сентября 2025 12:29
Сетап, панчлайн, шутка: 8 фильмов и сериалов о стендап-комедии
Сетап, панчлайн, шутка: 8 фильмов и сериалов о стендап-комедии Комики с грустной душой и смех сквозь слезы в кино, которым стоит отметить начало апреля.
Написать
3 апреля 2025 17:40
Никогда не поздно: 5 сериалов про «вторую молодость»
Никогда не поздно: 5 сериалов про «вторую молодость» Тема возраста и в особенности того возраста, который принято называть преклонным, окружена множеством предрассудков. Пожилых персонажей часто изображают уже познавшими жизнь и усталыми, однако психотерапевты не устают приводить аудиторию в чувство и говорить о том, что в возрасте главное — самоощущение. К премьере в онлайн-кинотеатре START романтической комедии «Три плюс три» мы подготовили подборку сериалов, затрагивающих тему «второй молодости» и напоминающих зрителю, что никогда не поздно меняться, любить и воплощать мечты.
Написать
13 марта 2025 16:43
Дебора и Ава запускают собственное вечернее шоу в трейлере четвертого сезона «Хитростей»
Дебора и Ава запускают собственное вечернее шоу в трейлере четвертого сезона «Хитростей» Обласканный критиками сериал вернется через месяц.
Написать
12 марта 2025 11:03
Объявлены победители премии Critics Choice Awards 2025
Объявлены победители премии Critics Choice Awards 2025 Голливудские кинокритики признали лучшим фильмом года «Анору».
Написать
8 февраля 2025 19:20
Объявлены лауреаты «Золотого глобуса» 2025
Объявлены лауреаты «Золотого глобуса» 2025 Персональные награды получили Деми Мур, Эдриан Броуди, Джоди Фостер, Колин Фаррелл и другие артисты.
Написать
6 января 2025 18:22
«Сегун» и «Медведь» стали лидерами по количеству побед на «Эмми» 2024
«Сегун» и «Медведь» стали лидерами по количеству побед на «Эмми» 2024 Также награды получили «Хитрости» и «Олененок».
Написать
17 сентября 2024 10:03
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024 В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
Написать
18 июля 2024 16:13
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов Забастовка Гильдии сценаристов, начавшаяся в мае, уже распространилась и на другие профсоюзы, практически парализовав индустрию и поставив на паузу работу над продолжением «Аватара», 5-м сезоном «Очень странных дел», 3-м сезоном «Эйфории» и еще несколькими десятками проектов. Разбираемся, какие крупные забастовки уже случались и к каким результатам они привели.  
Написать
8 августа 2023 12:29
Конец Голливуда близок? Выйдут ли новые сезоны «Одних из нас», «Очень странных дел» и спин-офф «Игры престолов»?
Конец Голливуда близок? Выйдут ли новые сезоны «Одних из нас», «Очень странных дел» и спин-офф «Игры престолов»? Все, что нужно знать о забастовке сценаристов, которая поставила на паузу многие крупные проекты.
Написать
12 мая 2023 16:29
«Разделение» и «Всё везде и сразу»: объявлены победители премии Гильдии сценаристов США 2023
«Разделение» и «Всё везде и сразу»: объявлены победители премии Гильдии сценаристов США 2023 Также награды за лучше сериалы года получили «Медведь» и «Белый лотос».
Написать
7 марта 2023 13:06
Юмор, достойный «Оскара»: 5 лучших комедийных сериалов последних лет
Юмор, достойный «Оскара»: 5 лучших комедийных сериалов последних лет Собрали для вас пять лучших комедийных сериалов 2020-2021 годов, вошедших в шорт-лист «Эмми» и укравших сердца миллионов зрителей.
Написать
22 июля 2022 17:00
Сериал о мире стендапа «Хитрости» продлен на третий сезон
Сериал о мире стендапа «Хитрости» продлен на третий сезон Приключения Деборы и Авы не заканчиваются.
Написать
17 июня 2022 12:56
Стали известны победители премии «Золотой глобус» 2022
Стали известны победители премии «Золотой глобус» 2022 Наибольшее количество наград забрали «Власть пса», «Вестсайдская история» и «Наследники».
Написать
10 января 2022 11:32
Объявлены победители премии Американского института киноискусства по итогам 2021 года
Объявлены победители премии Американского института киноискусства по итогам 2021 года Награды получили «Дюна», «Лакричная пицца», «Игра в кальмара» и другие проекты.
Написать
9 декабря 2021 15:25
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше