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Хитрости 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хитрости
Киноафиша Сериалы Хитрости Сезоны Сезон 1

Hacks 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хитрости»

В 1 сезоне сериала «Хитрости» сюжет фокусируется на легендарной комедиантке по имени Дебора Вэнс. В течение многих лет она неустанно трудилась для того, чтобы пробиться в шоу-бизнесе и стать самой смешной женщиной в стране. Сейчас главная героиня проживает в Лас-Вегасе, дает редкие концерты и переживает из-за своей угасающей славы. По ходу развития сюжета комедиантка решает помочь начинающей авторке — она видит в ней молодую версию самой себя. Девушка узнает множество хитростей, с помощью которых Деборе удалось стать звездой.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Хитрости График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Границ не существует There Is No Line
Сезон 1 Серия 1
13 мая 2021
Примм Primm
Сезон 1 Серия 2
13 мая 2021
Концерт есть концерт A Gig's a Gig
Сезон 1 Серия 3
20 мая 2021
Д'Джевелри D'Jewelry
Сезон 1 Серия 4
20 мая 2021
Падающий Falling
Сезон 1 Серия 5
27 мая 2021
Новые глаза New Eyes
Сезон 1 Серия 6
27 мая 2021
Туннель любви Tunnel of Love
Сезон 1 Серия 7
3 июня 2021
1,69 миллиона 1.69 Million
Сезон 1 Серия 8
3 июня 2021
Интервью Interview
Сезон 1 Серия 9
10 июня 2021
Я думаю, она будет I Think She Will
Сезон 1 Серия 10
10 июня 2021
График выхода всех сериалов
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