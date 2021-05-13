В 1 сезоне сериала «Хитрости» сюжет фокусируется на легендарной комедиантке по имени Дебора Вэнс. В течение многих лет она неустанно трудилась для того, чтобы пробиться в шоу-бизнесе и стать самой смешной женщиной в стране. Сейчас главная героиня проживает в Лас-Вегасе, дает редкие концерты и переживает из-за своей угасающей славы. По ходу развития сюжета комедиантка решает помочь начинающей авторке — она видит в ней молодую версию самой себя. Девушка узнает множество хитростей, с помощью которых Деборе удалось стать звездой.