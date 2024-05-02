Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Хитрости 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Хитрости
Киноафиша Сериалы Хитрости Сезоны Сезон 3

Hacks 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 39 минут
О чем 3-й сезон сериала «Хитрости»

В 3 сезоне сериала «Хитрости» история о королеве стендапа продолжается. Дебора Вэнс посвятила сцене 40 лет своей жизни. Она не сомневается в том, что ее шутки не утратили актуальности и остроты, но на деле они звучат нелепо. Хозяин игорного заведения в Лас-Вегасе, на сцене которого выступала Дебора последние годы, двигает выступления дивы, чтобы уступить дорогу начинающим звездам. Легендарная Дебора просто в ярости от такого поведения директора казино. В финале предыдущего сезона Дебора и ее команда отправляются в Лос-Анджелес, чтобы провести съемки на новой площадке.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Хитрости График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Смеха ради Just for Laughs
Сезон 3 Серия 1
2 мая 2024
Лучше поздно Better Late
Сезон 3 Серия 2
2 мая 2024
Жаркое Деборы Вэнс The Roast of Deborah Vance
Сезон 3 Серия 3
9 мая 2024
Присоединяйтесь к клубу Join the Club
Сезон 3 Серия 4
9 мая 2024
Один день One Day
Сезон 3 Серия 5
16 мая 2024
Игра на силу Power Play
Сезон 3 Серия 6
16 мая 2024
Рождественское представление Деборы Вэнс The Deborah Vance Christmas Spectacular
Сезон 3 Серия 7
23 мая 2024
Да и Yes, And
Сезон 3 Серия 8
23 мая 2024
Пуленепробиваемый Bulletproof
Сезон 3 Серия 9
30 мая 2024
График выхода всех сериалов
Жуть и не только! Инопланетянин в теле филолога — это новый сериал «Осторожно, люди!» на СТС (похож на «Засланца из космоса»)
Боже, что «озеро в лесу» у Борисова на голове?! Юра появился на съемках фильма «Искусственный» (фото)
Осторожно! Вы будете спать со включенным светом: клоун-убийца, мясники Лос-Анджелеса и бомбы в метро — 3 свежих мини-сериала (это «реалки»)
Море крови, океаны слез: экранизация культовой God of War станет не только жестоким боевиком, но и трогательной семейной драмой
Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix
Для «Голодных игр» нашли новую Китнисс Эвердин — правда, это не то, о чем вы наверняка подумали
«Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото)
Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой
«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна
Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе
8 часов паники и попыток выжить: любимый зомби-сериал Кинга зрители прозвали пародией на «Ходячих мертвецов» — но «переобулись» за пару серий
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше