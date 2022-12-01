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Сплетница 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Сплетница
Киноафиша Сериалы Сплетница Сезоны Сезон 2

Gossip Girl 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сплетница»

Во 2 сезоне сериала «Сплетница» молодая преподавательница элитного колледжа по имени Кейт Келлер узнает о легендарном блоге Дэна Хамфри. Она решает продолжить его дело, чтобы с помощью интернета отомстить своим богатым и самовлюбленным студентам. Так как оригинальный сайт давно уничтожен, в дело на этот раз идет популярная социальная сеть. Первой под ударом оказывается самая популярная студентка курса Джулиен, которая использует свои связи и влияние, чтобы устроить в колледж родственницу. Но вскоре новая «Сплетница» выходит из-под контроля создателя. Блог начинает затрагивать интересы всех учеников и преподавателей.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Сплетница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Деб в синем платье Deb Brawl In A Blue Dress
Сезон 2 Серия 1
1 декабря 2022
Угадай, кто придет на ужин Guess Who's Coming At Dinner
Сезон 2 Серия 2
1 декабря 2022
Отличная репутация Great Reputations
Сезон 2 Серия 3
8 декабря 2022
Пролетая над гнездом Кук One Flew Over The Cuck's Nest
Сезон 2 Серия 4
15 декабря 2022
Игры, поезда и автомобили Games, Trains and Automobiles
Сезон 2 Серия 5
22 декабря 2022
Как похоронить миллионера How To Bury A Millionaire
Сезон 2 Серия 6
29 декабря 2022
Одень Меня! Dress Me Up! Dress Me Down!
Сезон 2 Серия 7
5 января 2023
И мама Лу тоже Y Lu's mamá también
Сезон 2 Серия 8
12 января 2023
Я знаю, что вы сделали на прошлом саммите I know What You Did Last Summit
Сезон 2 Серия 9
19 января 2023
Я - сплетница I Am Gossip
Сезон 2 Серия 10
26 января 2023
График выхода всех сериалов
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