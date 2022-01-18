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Джош Шварц
Джош Шварц
Josh Schwartz
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Джош Шварц
Josh Schwartz
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Дата рождения
6 августа 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Провиденс, Род-Айленд, США
Биография Джоша Шварца
Родился 6 августа 1976 года. Провиденс, Род-Айленд, США.
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Фильмография Джоша Шварца
Коротышка
комедия
2012, США
7.0
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