В 1 сезоне сериала «Сплетница» проходит около шести лет с момента финала оригинального шоу. Теперь в элитной школе для богатых подростков учится новое поколение подростков, которые также становятся объектами наблюдения загадочной Сплетницы, анонима, раскрывающего чужие секреты и интриги. Главная героиня нового сериала — девушка по имени Одри Хоуп. В течение долгого времени она находилась в романтических отношениях с молодым человеком, однако на момент событий «Сплетницы» девушка вновь обрела статус одиночки и теперь готова к поиску нового партнера.