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Сплетница 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Сплетница
Киноафиша Сериалы Сплетница Сезоны Сезон 1

Gossip Girl 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сплетница»

В 1 сезоне сериала «Сплетница» проходит около шести лет с момента финала оригинального шоу. Теперь в элитной школе для богатых подростков учится новое поколение подростков, которые также становятся объектами наблюдения загадочной Сплетницы, анонима, раскрывающего чужие секреты и интриги. Главная героиня нового сериала — девушка по имени Одри Хоуп. В течение долгого времени она находилась в романтических отношениях с молодым человеком, однако на момент событий «Сплетницы» девушка вновь обрела статус одиночки и теперь готова к поиску нового партнера.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сплетница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Просто еще одна девушка в MTA Just Another Girl on the MTA
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2021
У нее будут сомнения She's Having a Maybe
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2021
С широко закрытой ложью Lies Wide Shut
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2021
Огонь идет с Зи Fire Walks With Z
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2021
Утраченные надежды Hope Sinks
Сезон 1 Серия 5
5 августа 2021
Родитель-паразит Parentsite
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2021
Однажды на Верхнем Западе Once Upon a Time in the Upper West
Сезон 1 Серия 7
25 ноября 2021
Сообщения о скандале Posts on a Scandal
Сезон 1 Серия 8
25 ноября 2021
Ежевичный Нарцисс Blackberry Narcissus
Сезон 1 Серия 9
25 ноября 2021
Окончательная отмена Final Cancellation
Сезон 1 Серия 10
2 декабря 2021
Вы не можете взять это с Джулс You Can't Take It With Jules
Сезон 1 Серия 11
2 декабря 2021
Конец сплетням, девочка Gossip Gone, Girl
Сезон 1 Серия 12
2 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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