В 1 сезоне 10 серии сериала «Филфак» Соломонов узнает, что у Славы есть девушка, и рассказывает ей об отношениях парня с Надей. Пока Миша застревает в любовных треугольниках, его лучший друг Женя пытается очаровать университетскую медсестру.
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