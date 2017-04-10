В 1 сезоне 10 серии сериала «Филфак» Соломонов узнает, что у Славы есть девушка, и рассказывает ей об отношениях парня с Надей. Пока Миша застревает в любовных треугольниках, его лучший друг Женя пытается очаровать университетскую медсестру.