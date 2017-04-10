В 1 сезоне 20 серии сериала «Филфак» приближается отъезд иностранных студентов. Миша и Алекс ищут потерянный паспорт американки, а Боря знакомится с родителями Лены на семейном вечере. Каждый из героев встречает Новый год совершенно по-разному.
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